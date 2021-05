Émile Jadoul – Nel tuo Letto! – Babalibri

È arrivata l’ora di andare a letto, ma Leone non ha affatto sonno. «Vedrai che piano piano il sonno arriva» dice mamma pinguino. «Perché non conti le stelle?» gli suggerisce papà pinguino. Leone va nella sua cameretta, si gira e si rigira nel letto ma niente da fare, non riesce proprio a dormire. Decide allora di andare nella camera di mamma e papà: «Sono sicuro che qui mi verrà subito sonno!» spiega Leone. «Non se ne parla neanche, ognuno deve dormire nel suo letto!» » risponde il papà. «D’accordo» dice il piccolo pinguino, e poco dopo… Un finale a sorpresa che racconta con ironia il bisogno che hanno i piccoli di non restare soli quando arriva il momento di dormire.