Ella e l’Albero di Mira – il nuovo romanzo dell’artista Raffaella Corcione Sandoval

“Fu il giorno in cui la storia cambiò per sempre e con essa il viaggio dell’anima umana”: parole intense, contenute in un romanzo che ha il suo nucleo pulsante nell’esoterismo e nell’amore incondizionato, dal titolo Ella e l’Albero di Mira di Raffaella Corcione Sandoval.

La citazione si riferisce a due personaggi, Miriam e Joshua, la cui storia viene raccontata in un libro regalato alla protagonista dell’opera, Ella, un’artista molto apprezzata che sta per celebrare un grande traguardo della sua carriera: una mostra personale al MoMA di New York. Il libro è il dono di un uomo misterioso, Jess Nottinghill, che più o meno inconsapevolmente dà avvio a una vicenda che viaggia nel tempo e che approda nella Gerusalemme del primo secolo.

Qui il lettore incontra Miriam di Magdala, una giovane donna saggia e amorevole, depositaria degli insegnamenti del Salvatore. Di Miriam, chiamata Mira, viene raccontata l’affascinante infanzia segnata da eventi prodigiosi che le fanno capire di essere una persona speciale: nel momento in cui entra in possesso di un amuleto a forma di scarabeo, il suo sguardo sul mondo cambia radicalmente perché ricorda le sue vite passate – “I ricordi affioravano nella sua mente come un sogno e la attraversavano in fretta, delineando il suo aspetto fisico in un’altra vita. Era come se un velo fosse stato sollevato e lei potesse vedere sé stessa prima della sua nascita a Magdala”.

E quando incontra Joshua, si rende conto che le rivelazioni che l’avevano scossa durante la sua esistenza convergevano verso un unico, grande scopo: il loro amore – “Ognuno di noi è il riflesso dell’altro. Due aspetti dell’Uno”. Nei dialoghi tra Mira e Joshua si può avvertire tutta la potenza di due anime predestinate che hanno un compito importante da portare a termine; uno scopo atemporale perseguito per il bene dell’umanità e per portare luce nel mondo.

Il racconto di questo grande amore giunge fino ad Ella e smuove anche i suoi ricordi: lo stesso scarabeo di Mira è da sempre (ma cosa significa in fondo sempre?) in suo possesso; una consapevolezza che illumina la sua coscienza e che le fa capire che il percorso intrapreso come artista è la chiave per portare verità nel mondo e per lasciare un segno profondo in chi ha la fortuna di entrare in contatto con lei. Ella e l’Albero di Mira è un’opera emozionante; un libro da leggere con il cuore e la mente bene aperti. Edoardo Nesi

Titolo: Ella e l’Albero di Mira

Autori: Raffaella Corcione Sandoval; Theodore J. Nottingham

Genere: Narrativa biografica/ Spiritualità

Casa Editrice: Self-publishing

Pagine: 203

Prezzo: 13,00 €

Codici ISBN: 979-86-304-33-022

