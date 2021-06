David Le Breton – A ruota Libera – Raffaello Cortina Editore

Condividi Facebook

Traduttore:Paola Merlin Baretter

Editore:Cortina Raffaello

Collana:Temi

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 20 maggio 2021

Pagine: 224 p., Brossura

EAN: 9788832853193

La bicicletta è un invito alla lentezza, alla noncuranza, al sentire che si è vivi. Pedalando ci si immerge negli odori, nei paesaggi, nei suoni circostanti: il tempo e lo spazio ritrovano il proprio fascino. Da più di due secoli la bicicletta accompagna i movimenti

sociali. L’entusiasmo dei primi decenni, che coinvolgeva gli ambienti privilegiati, ha ceduto il passo all’euforia delle classi popolari fino agli anni Cinquanta, quando ha avuto inizio un’eclissi della bicicletta, in seguito alla saturazione di città e strade a causa della circolazione automobilistica. Oggi, sempre più persone usano la bicicletta e la passione per le due ruote accomuna classi sociali e tipi umani differenti. Intrecciando spunti sociologici con storie di ciclismo e dei suoi miti, Le Breton mostra come la bicicletta sia divenuta un emblema dell’ecologia politica, mentre si rafforza la consapevolezza dell’impatto distruttivo delle automobili sul paesaggio urbano.

La rivoluzione su due ruote è in atto e insegue la promessa di una città accogliente.