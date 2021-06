“Come il mare di notte”, un mix di stili letterari in un’opera utile ad esorcizzare il dolore”

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Martina Boselli presenta “Come il mare di notte” un’opera prima da assoluta esordiente, ma scritto con la naturalezza di un veterano della letteratura. Ciò che emerge sin da subito e l’alternarsi di differenti stili letterari che fanno sì che nel testo si intersechino scorci poetici, parti dialogate, frasi ad effetto e potentemente si affaccia l’utilizzo del brano epistolare, indirizzato sempre a due soli destinatari, denominati semplicemente M. e A.

Quello che incuriosisce è che le lettere indirizzate ad M. appaiono come una sorta di diario e sono effettivamente lettere scritte in una sorta di autoconfessione a sé stessa da parte della autrice. (indice ne è la “M” iniziale del suo nome). «…Cara M., con il tempo impari tante cose. Tutte le esperienze fatte, le persone conosciute, ti insegnano inevitabilmente qualcosa, che porterai con te e tirerai fuori dal bagaglio che sostieni sulle spalle, quando più ne avrai bisogno. Imparerai i giusti tempi…» “M” è anche la lettera iniziale della parola “mare” perché come qualcuno ha detto “di notte il mare ci chiama e ci tiene lontani dalla sua lucida superficie”, l’intento della giovane autrice è quello di avvicinarci a lei, al suo porto sicuro in un mare calmo, accompagnandoci verso una esperienza basata sulla mentalità positiva e ci fornisce una guida pratica forgiata sulle emozioni e sulla sua esperienza per comprendere ed esorcizzare le nostre emozioni negative, gli eventi dolorosi. Per tutte quelle persone che tendono a rispondere con una chiusura totale, l’elaborato offre molte tecniche e consigli facili e pratici per dissipare e prevenire il sopraggiungere di eventuali esplosioni indesiderate. Questo libro è un passo da gigante verso il cammino intrapreso per ritrovare il senso di calma e il controllo necessari ad andare oltre un ostacolo che sembrava invalicabile. «Ovviamente, quello che troverete al suo interno è il frutto di come ho reagito io ad alcune situazione. Cosa ho fatto per uscirne fuori. Come ho rimesso a posto il mio cuore. Ma visto che ne scrivo spesso anche qui, ho deciso di rendermi utile – e spero davvero di esserlo per molti di voi – e dare a tutto un senso logico, attraverso un viaggio da percorrere verso la rinascita.» Scrive Martina Boselli, e sarà che questo libro riesce a descrivere il dolore e l’amore in una maniera così semplice da farti sobbalzare dalla postazione di lettura facendoti esclamare “come ho fatto a non pensarci prima?” Vincenzo Massi

Casa Editrice: Words Edizioni

Genere: Self-help

Pagine: 250

Prezzo: Cartaceo 15,90 €

Contatti

https://www.facebook.com/Martinaboselli21

https://www.wordsedizioni.it/

https://www.wordsedizioni.it/shop/come-il-mare-di-notte/