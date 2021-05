Bruno Tognolini – Topo dopo topo. La leggenda di Hamelin – Gallucci

Condividi Facebook

Topo dopo topo Rima dopo rimaSempre un altro dopo Sempre un altro primaFila lunga fila Sfila fin laggiù Sono centomilae ciò che vogliono sei… tu!

Ci sono storie che a raccontarle troppo si consumano. Altre che si rinforzano e fioriscono ogni volta. Quella del Pifferaio di Hamelin, nata da una storia vera e narrata per otto secoli, è una di quelle che diventano leggenda. E cosa ci dice stavolta, di vecchio e di nuovo? Dice che il futuro arriva, di sicuro. Ma perché sia un buon futuro, ci vogliono poeti per dirlo, maestre per darlo, e bambini per farlo.

Illustratore:Fabio Visintin

Editore:Gallucci

Collana:Universale d’Avventure e d’Osservazioni

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 29 aprile 2021

Pagine: 128 p., ill. , Brossura

Età di lettura:Da 10 anni

EAN: 9788836240845

Bruno Tognolini prende la storia di Hamelin in staffetta dalla poetessa russa Marina Cvetaeva e la ricama con rime d’ogni sorta: filastrocche, ottave, rap, tiritere, poesie; aggiunge qualche nuovo personaggio, come la figlia del Borgomastro che diventa Greta, la maestrina, la sola in paese che sappia sognare; inventa qualche risvolto finora ignoto, per esempio il Borgomastro che vuol convincere il Pifferaio a suonare per lui; e porta il tutto a un bel finale thriller. E come finì? Chi salvò i bambini di Hamelin? E perché non tornarono più nella loro città?

