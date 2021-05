Andrea Laprovitera e Armando “Miron” Polacco – Basaglia. Il dottore dei matti – Becco Giallo

Condividi Facebook

Editore:BeccoGiallo

Collana:Biografie

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 20 maggio 2021

Pagine: 144 p., ill. , Brossura

EAN: 9788833141572

“Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse. È importante che noi, adesso, abbiamo provato che si può fare diversamente: ora sappiamo che c’è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione.”

— FRANCO BASAGLIA, 1979

Franco Basaglia (Venezia, 11 marzo 1924 – 29 agosto 1980), psichiatra e docente universitario, fondatore del movimento Psichiatria Democratica, ha diretto i manicomi di Gorizia e Trieste, dove assieme ai suoi collaboratori ha messo in atto una serie di rivoluzioni metodologiche che hanno conosciuto il loro epilogo più eclatante il 13 maggio 1978, con l’approvazione in parlamento della Legge n. 180 in tema di Accertamenti e Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori, la cosiddetta

Legge Basaglia.

La norma ha sancito la fine di un’epoca e costituisce di fatto il testamento spirituale di uno dei più influenti psichiatri del Novecento, che ha speso la vita nel tentativo di eliminare limiti, barriere e costrizioni fisiche e mentali con l’obiettivo di restituire ai malati di mente la dignità di persone.