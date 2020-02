Valeria Luiselli

Carte false

La Nuova Frontiera



128 pagine, 15 euro



In libreria dal 23 gennaio



Brevi capitoli dalle tematiche differenti, quasi una sorta di peregrinazione letteraria, passeggiate che esplorano spazi reali e immaginari, riflessioni che scavano su ciò che le parole nascondono offrendo uno sguardo nuovo, insolito e irriverente sulle cose.

A piedi o in bicicletta, in America o in Europa, alla ricerca della tomba nascosta di Brodskij nel cimitero di San Michele a Venezia o inseguendo l’inclassificabile ed elusiva saudade lusitana nella caotica Città del Messico, la prosa di Valeria Luiselli avanza con l’andatura di un filosofo e ci trascina con sé per restituirci tutto il fascino immortale della flânerie.

