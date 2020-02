Tibor Fischer

La Gang del pensiero

Marcos y Marcos



464 pagine, 19 euro



In libreria dal 26 febbraio

Traduzione di M.L. Cortaldo

Eddie Coffin ama il vino buonissimo, il cibo, il sesso e tutte le parole che cominciano con la Z. Ammira i presocratici per il dono della sintesi, Nietzsche perché non si capisce mai se fa sul serio o delira. Comicità e intelligenza a profusione, in un romanzo culto che molti lettori entusiasti sconsigliano di leggere in pubblico per non farsi sorprendere a sghignazzare senza ritegno.

’Ecco il libro ideale, che combina speculazione filosofica con un’allegra vicenda di rapine in corso, cosparso di illuminazioni di umorismo nero sull’alcol, la morte, la pigrizia e la solitudine”.

The Guardian

“Il meraviglioso slang di Fischer, i suoi neologismi, le sue parole ribaltate e altri giochi linguistici ricordano Un’arancia a orologeria. Cosparge i suoi dialoghi esilaranti con esplosioni di violenza che ricordano i film di Tarantino”.

Kirkus Review

Imprendibili, spettacolari, flemmatici: Eddie Coffin, professore di filosofia allo sbando, e Hubert, ex galeotto sincero ammiratore di Zenone, rapinano banche che è un piacere.

Mentre la gang prepara la rapina del secolo a Marsiglia, seguiamo le peripezie di Eddie, il suo esilio da Cambridge, le sue amicizie patibolari, i disastri che combina con incresciosa costanza, l’arte o il puro caso con cui riesce sempre a sfangarla. Nel culmine delle situazioni più assurde e spassose, ci ritroviamo complici al suo fianco, a contemplare, smontare e rimontare il mirabile congegno del pensiero occidentale.

Tibor Fischer

Madre e padre erano campioni di pallacanestro, migrati dall’Ungheria all’Inghilterra nel 1956; Tibor Fischer nasce a Stockport, cresce nel Kent, studia a Cambridge e infine si stabilisce a Londra. A Budapest torna di frequente, ci ha vissuto anche per due anni, e da un romanzo ungherese letto in quel periodo ha tratto spunto per scardinare il romanzo tradizionale con La gang del pensiero. Con il suo primo romanzo, Sotto il culo della rana, ha vinto premi, è stato inserito da Granta tra gli scrittori inglesi più promettenti e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La gang del pensiero è frutto di anni di lavoro e di studio, e Fischer da grande scrittore ha stemperato profondità e sostanza in un testo scanzonato dalla comicità prorompente.

Acquista su IBS

Acquista su Amazon