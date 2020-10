Gabriele Sabatini

Numeri uno. Vent’anni di collane in otto libri

Minimum Fax



216 pagine, 14 euro



In libreria dal 22 ottobre

Buzzati, Pavese, Ginzburg, Morante, Lucentini, De Céspedes, Parise, Cassola sono gli scrittori protagonisti di questo libro. Autori entrati nel canone della letteratura italiana, chiamati – accidentalmente o per scelta dell’editore – a inaugurare (e in un caso a modificare drasticamente) alcune importanti collane editoriali.

Ma come sono nati questi romanzi? Quali per­corsi hanno intrapreso i dattiloscritti dal mo­mento in cui l’autore si è recato all’ufficio postale per spedirli, all’uscita in libreria? E ancora, che accoglienza ricevettero dai recensori? Attraverso le lettere, i diari, gli articoli di giornale, e qualche aneddoto riportato da chi quei protagonisti ha conosciuto, Numeri uno racconta le fonti di ispi­razione, il processo di scrittura, le trattative fra editore e autore, ma anche il lavoro di editing, i tagli e i ripensamenti; passando così dal tavolo del narratore a quello dell’editore e del critico. A ricevere i dattiloscritti, e a leggere poi i romanzi una volta pubblicati, furono personaggi che ri­spondono ai nomi di Calvino, Gallo, Sereni, Vit­torini, Longanesi, Mondadori, Garzanti, Comisso e, fra i recensori, Montale, Cecchi, Debenedetti. Numeri uno non solo narra la storia dei percorsi edi­toriali di alcuni importanti romanzi italiani ma restituisce un affresco generale di un certo modo di fare editoria – e critica letteraria – negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento.

