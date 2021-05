La lucertola e il sasso – Giovanna Zoboli e Massimo Caccia

Condividi Facebook

La lucertola e il sasso di Giovanna Zoboli e Massimo Caccia è un libro a figure che ci accompagna nel delicato mondo delle più piccole cose facendocele osservare da vicino, nel loro quotidiano ritorno. Lei, la lucertola dal sangue freddo, lui, il sasso dal cuore di pietra, si amano, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, era dopo era.

La lucertola e il sasso di Giovanna Zoboli e Massimo Caccia

La neve a primavera accade quando il pappo dei pioppi comincia a cadere pigro, ricoprendo città e paesi, insinuandosi nelle case, tra le ciglia, su per le narici e ECCIÙ; il pappo non è tuttavia da considerarsi il colpevole di questa orchestra di soli starnuti, sono i pollini gli esclusivi direttori di questo concerto di primavera in Mi maggiore, ECCIÙ.

Così, presi a cercare l’ennesimo fazzoletto prima del prossimo Allegro – starnuto -, spesso ci perdiamo il quieto accadere di una vita che brulica sotto il livello dei nostri piedi.

IL SASSO È FERMO.

LA LUCERTOLA È RAPIDISSIMA.

La lucertola e il sasso è un libro a figure, scritto da Giovanna Zoboli e illustrato da Massimo Caccia nel 2017 per la casa editrice Topipittori, che ci accompagna nel delicato mondo delle più piccole cose facendocele osservare da vicino, nel loro quotidiano ritorno.

Lei, la lucertola dal sangue freddo, lui, il sasso dal cuore di pietra, si amano, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, era dopo era.

Un amore che è anche casa, condivisione, momenti fermi: la loro è storia antica, fatta di luoghi e tempi lontanissimi, una commedia che si perpetua a noi in tutta la sua poetica bellezza e gratuità, mentre mangiamo un gelato, alla fermata dell’autobus o sui davanzali delle nostre finestre.

IL SASSO È FERMO.

Ma è anche caldo, gli piace la primavera. Tace, ama la quiete. Il sasso e la lucertola.



LA LUCERTOLA È RAPIDISSIMA.

Ma è anche verde, le piace il sole. Sta immobile, ama il silenzio. Il sasso e la lucertola.

Quante volte ci è sfuggita l’armonia perfetta di questa danza che capita ogni dì sotto la luce del sole, sotto il nostro naso? ECCIÙ.

Le tavole di M. Caccia nella loro sinteticità piena restituiscono al lettore un senso di compiutezza difficile da rendere a parole, ma intelligibile solamente attraverso una lettura a più dimensioni e l’apparato didascalico di G. Zoboli, fatto di frasi minime e di combinazioni essenziali di parole, restituisce la compiutezza di un sistema di eterna vita che non si esaurisce nel giro pagina ma si propaga nel mondo intero, reale.

Un albo che attraversa la grandezza del creato mediante la semplicità di una storia che tutti i giorni si racconta.

Spunti didattici:

La lucertola e il sasso è un libro a figure adatto ai piccolissimi (dai tre anni) ma anche a bambini più grandi. È un albo che ci accompagna nell’esplorazione del mondo naturale e del suo accadere incessante e ci ricorda l’importanza di preparare occhi e cuore a questo incontro perché le storie sono ovunque, basta saperle riconoscere. Riflettere su quanto ci caratterizza, anche nel rapporto con l’altro, è un altro dei possibili spunti ricavabili dalla lettura di quest’opera. Sono tuttavia convinta che gli spunti migliori non potranno che venire dai destinatari di questo libro che si rivelano sempre essere metodici osservatori e instancabili indagatori delle piccole cose.

Lo consigliamo a… chi raccoglie sassi come souvenir, a chi non segue con lo sguardo le frettolose lucertole, a chi odia la primavera e cerca il ristoro dell’ombra, a chi va troppo veloce e si scorda di segnarsi in agenda “La lucertola e il sasso”.

