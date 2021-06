Io sono foglia – Angelo Mozzillo e Marianna Balducci

Condividi Facebook

Io sono foglia di Angelo Mozzillo e Marianna Balducci ci ricorda che ognuno di noi ha il diritto, ma anche il dovere, di sentirsi e mostrarsi come meglio crede, perché non esiste un unico modo di essere né tantomeno un modo di esprimersi che sia più giusto di un altro.

Io sono foglia di Angelo Mozzillo e Marianna Balducci

Un giorno sono vento

Un giorno sono spento

Un giorno solleone

Un giorno l’acquazzone[1]

Ci sono giorni in cui siamo colti da un’irrefrenabile (e inspiegabile) energia, così tanta da voler spaccare il mondo, altri in cui vediamo tutto nero e il pessimismo prende il sopravvento, altri ancora in cui il “dolce far niente” sembra l’unica scelta possibile, seppur nella consapevolezza che i sensi di colpa si presenteranno con una puntualità invidiabile…

In ogni caso, una cosa è certa: ogni giorno non sarà mai uguale al precedente!

È questa l’idea che viene ripresa in modo poetico nel libro a figure Io sono foglia scritto da Angelo Mozzillo e illustrato da Marianna Balducci, pubblicato nel 2020 da Bacchilega.

In questo albo illustrato, con estrema delicatezza e maestria, vengono mostrate al lettore le tantissime sfaccettature caratteriali che appartengono a una persona e che in qualche modo influenzano o si lasciano influenzare dagli eventi quotidiani.

Nonostante il turbinio emotivo che travolge ogni individuo e che troppo spesso non trova un appiglio razionale, egli percepisce ragionevolmente l’importanza di approdare a un porto sicuro e di ritagliarsi un spazio fatto di certezze.

Le rime e le illustrazioni convivono in maniera armonica nelle doppie pagine e la loro interdipendenza ci ricorda che ognuno di noi ha il diritto, ma anche il dovere, di sentirsi e mostrarsi come meglio crede, perché non esiste un unico modo di essere né tantomeno un modo di esprimersi che sia più giusto di un altro. I due linguaggi, verbale e iconico, accompagnano il lettore in un viaggio fatto di sensazioni e stati d’animo differenti alla scoperta di se stessi.

Spunti didattici:

Io sono foglia è un libro adatto a tutte le età. Nel contesto scolastico si possono ipotizzare percorsi didattici sia alla scuola dell’infanzia sia alla primaria in quanto questo testo si pone come un valido stimolo per avviare in grande gruppo coi bambini una discussione sui cambiamenti, fisici e caratteriali che, presto o tardi, coinvolgono tutti e che, a volte, spaventano.

Lo consigliamo a… chi vive tra mille contraddizioni, a chi non ha paura delle proprie emozioni, a chi sa aspettare e a chi alla fine torna a casa.

