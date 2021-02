Condividi Facebook

Carta d’Identità

La Santelli editore è una casa editrice italiana, fondata negli anni ’80 da Eugenio Santelli, quando i volumi si stampavano tipograficamente ancora col piombo, che ha sempre riposto immensa attenzione verso il mondo della cultura e dei saperi, per interpretarli e diffonderli grazie all’intramontabile libro. Dopo quasi quarant’anni, la guida di Giuseppe Santelli ha rivoluzionato la casa editrice, portandola in pochi anni a classificarsi tra le case editrici italiane medio-grandi.

Sin da subito la Santelli si distinse a livello nazionale per le personalità di spicco al proprio interno e per la qualità delle pubblicazioni. Negli anni ’80, sotto la direzione editoriale di Coriolano Martirano, Governatore del Rotary e Cavaliere dell’Ordine di Malta, videro la luce titoli come:

“ Prima Pagina ” (1989) di Pino Nano , presentato a Varsavia e Praga dall’ex Presidente del Consiglio Giovanni Spadolini ;

” (1989) di , presentato a Varsavia e Praga dall’ex Presidente del Consiglio ; “ Il Ventaglio ” (1989) di Maria Murmura Folino con prefazione e presentazione di Gianni Letta ;

” (1989) di Maria Murmura Folino con prefazione e presentazione di ; “ A Berlino un bouganville ” (1988) di Annarosa Macrì, giornalista RAI e collaboratrice di Enzo Biagi ;

” (1988) di Annarosa Macrì, giornalista RAI e collaboratrice di ; “Le Guardie d’onore dei Borboni” (1988) di Manlio del Gaudio, Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Negli anni ’90 la Santelli editore si specializzò nell’editoria scolastica e i propri testi didattici arrivano in ogni Regione d’Italia, rimanendoci per oltre vent’anni. Alle giovani generazioni di ogni regione italiana vennero quindi offerte edizioni innovative come “Il Punto“, tra i più fortunati libri scolastici in Italia nell’ambito dell’attualità, e come i software didattici quali Matcos (2010) e Inf@ (2012) del Prof. Franco Costabile, Direttore dell’ex Facoltà di Matematica all’Unical.

Nel 2004 la Santelli editore è stata tra le prime 19 case editrici italiane ad investire sugli eBook, promuovendone il lancio ufficiale in Italia con Telecom. Afferma così la propria tendenza innovatrice e si dimostra tra le realtà editoriali più solide e al passo con i tempi, partecipando ad eventi di caratura internazionale come la Fiera del Libro di Francoforte e la Fiera dell’eBook a Pechino in Cina.

Il 2018 è l’anno di svolta: Giuseppe Santelli assume la guida della casa editrice a soli 25 anni, diventando così il più giovane editore italiano. Da quel momento la casa editrice avvia il decisivo passaggio all’era digitale, implementando approcci e meccanismi moderni che la portano in pochi mesi ad una evidente crescita esponenziale, a ramificarsi velocemente in ogni regione d’Italia e ad espandere il catalogo, specializzandosi in “editoria di contenuto”: saggistica, manualistica, varia. La Santelli conclude quindi l’accordo con Messaggerie Libri, leader della distribuzione editoriale in Italia, che dal 2019 distribuisce a livello nazionale i libri Santelli.

La Santelli editore acquisisce così, nel giro di soli tre anni, altre 3 case editrici, diventando casa madre del Gruppo Editoriale Santelli e tra le prime 50 realtà editoriali italiane per produzione, con oltre 150 novità editoriali annue.

Santelli editore

Viale G. Mancini, 236

87100 – Cosenza – Italia

Tel. 391.4602257

www.santellieditore.it

Recensioni Santelli Editore