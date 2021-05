Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Carta d’identità

Infinito edizioni nasce come casa editrice specializzata in saggistica e reportage giornalistici, con grande attenzione verso i diritti umani e civili.

Fondata – dopo circa un anno di lavoro dietro le quinte – l’8 novembre 2004, Infinito edizioni vuole proporsi come un punto di riferimento culturale per chiunque voglia fare dell’impegno serio e della sensibilità l’humus da cui far germogliare l’albero delle proprie idee.

Novità Infinito Edizioni

Posts not found

Recensioni Infinito Edizioni