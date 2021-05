Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Carta d’identità

La casa editrice Gallucci nasce a Roma, e pubblica libri illustrati per bambini, ragazzi e giovani.

Il catalogo Gallucci è vario: da segnalare la collana “Scorri e gioca”, illustrata da Nathalie Choux e rivolta ai bimbi fino ai tre anni, che grazie alla rappresentazione di animaletti, mondo naturale e primi concetti logici riescono ad imparare divertendosi. Significative le collane “Indistruttilibri”, in cui ai libri (di resistentissimo cartone) vengono allegati dei CD musicali; “Abbecelibri”, letture di base per bimbi fino alla scuola primaria; “ArtediCarte”, illustrati da “pastrocchiare”. Gallucci però non dimentica il segmento adulti: a loro è infatti rivolta la collana “Capricci”, che racchiude manualistica per il tempo libero.

Novità Gallucci Editore

Posts not found

Recensioni Gallucci Editore