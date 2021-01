Gabriele Capelli Editore

Se Le venisse chiesto di scrivere un libro sulla Sua casa editrice, che titolo avrebbe?

“Resilienza”

Quale – o quali – vostre pubblicazioni vi hanno stupito per risultati e accoglienza, e quali, invece, avrebbero meritato di più?

“La chiave nel latte” di Alexandre Hmine e “Per una fetta di mela secca” di Begoña Feijoo Fariña sono stati titoli che hanno piacevolmente sorpreso. Mi è dispiaciuto invece per i libri quali “Il ladro di Ragazze”, “Latte e sangue” di Carlo Silini, “Il simbolo” e “Il guaritore” di Damiano Leone o i romanzi di Pedro Lenz (“In porta c’ero io” e “La bella Fanny”). Sono comunque titoli che non finiscono “in cantina”. La mia ridotta produzione editoriale fa in modo che nessun libro in catalogo finisca nel dimenticatoio. Vengono sempre riproposti.

In uno scenario apocalittico, Le viene concesso di salvare un unico libro da cui l’umanità dovrebbe ricominciare: quale sceglierebbe?

“Parole nel vuoto” di Adolf Loos (Adelphi)

L’incipit preferito.

«Autunno secco fatto di foglie sbriciolate e ricci vuoti. Il vento fuori asciuga anche gli occhi. Sono immersa in una luce polverosa e insistente con le mani in grembo, addosso ho la camicia da notte» (“Dove nascono le madri” di Virginia Helbling, GCE 2016)

Quale o quali libri di altra casa editrice avrebbe voluto pubblicare?

Mi sarebbe piaciuto pubblicare “Maiser” di Fabiano Alborghetti (Marcos y Marcos). Un romanzo-poema che si legge d’un fiato.