Condividi Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Camelozampa è una casa editrice indipendente di libri per bambini e ragazzi, fondata nel 2011.

Puntiamo a pubblicare albi illustrati e romanzi freschi, vivaci e che siano fonte di ispirazione per i giovani lettori nella ricerca della felicità, la comprensione delle diversità, la consapevolezza di sé.

Tra i nostri punti di forza la riscoperta di capolavori internazionali mai apparsi in Italia o da tempo non più disponibili, titoli di autori come Quentin Blake, Anthony Browne, Michael Foreman, Crockett Johnson, Tony Ross, Jimmy Liao, Chen Jiang Hong, Marie-Aude Murail, Alki Zei, Evghenios Trivizàs e altri ancora. A queste riscoperte affianchiamo un lavoro creativo di produzione, grazie agli autori e illustratori, italiani e internazionali, che condividono con noi quel percorso affascinante e imprevedibile che porta alla nascita di un libro per ragazzi.

Crediamo che gli editori indipendenti abbiano il compito di coltivare la bibliodiversità, per fare arrivare ai lettori narrazioni per immagini e parole capaci di stupire, emozionare, far pensare, aprire scorci inaspettati e finestre su mondi diversi, che siano vicini o lontani.

La nostra cura dell’oggetto-libro si riflette anche nella produzione. Privilegiamo l’uso di carta ecologica FSC e ogni volta sia possibile scegliamo di lavorare a “Km 0”: la creatività e le idee arrivano da tutto il mondo, la stampa avviene a poca distanza dalla nostra sede, per minimizzare l’impatto ambientale del trasporto.

Camelozampa è inoltre una casa editrice ad alta leggibilità, con l’utilizzo del carattere EasyReading® e di appropriati accorgimenti per facilitare la lettura da parte di tutti.

https://www.camelozampa.com/

Recensioni Camelozampa

Posts not found