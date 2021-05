Condividi Facebook

Carta d’identità

La casa editrice per ragazzi Beisler Editore è stata fondata a Roma nell’autunno del 2002 da Ulrike Beisler (direttrice editoriale) e da Corrado Cirielli (marito e socio).

Ulrike Beisler, tedesca di Monaco di Baviera, laureata in Letteratura tedesca, Letteratura comparata e Filosofia, ha maturato una lunga esperienza lavorativa all’interno di diverse case editrici in Germania, a Baltimora (USA), dove ha vissuto per alcuni anni insieme al marito, e poi in Italia, dove si è stabilmente trasferita nella seconda metà degli anni ’90.

Perché una casa editrice per ragazzi?

L’idea e il desiderio di dar vita a una casa editrice per bambini e ragazzi è maturata agli inizi del 2000, un periodo di fermento culturale, in cui erano ancora pochi gli editori indipendenti specializzati in letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza, ma nell’aria si respirava una consapevolezza nuova, una volontà di cominciare a progettare albi illustrati e libri di qualità mirati ai bambini-ragazzi.

Beisler Editore ha iniziato la sua avventura pubblicando due titoli all’anno: un albo illustrato e un romanzo. Pochi ma minuziosamente scelti. Sin dai primi anni si è distinta per la cura e la serietà delle sue proposte:

“Pubblico i libri che vorrei leggere se fossi bambina o adolescente, e penso che i ragazzi e le ragazze siano una meravigliosa, unica, enorme risorsa. Conoscerli non è facile, educarli è difficile ma un buon libro di sicuro aiuta. L’importante è che dentro ci sia almeno una passione”

(Ulrike Beisler)

Nel frattempo la casa editrice è cresciuta e sono salite a bordo nuove compagne di viaggio: Sabrina Sellini è arrivata nel 2011 ed è la mano destra e anche sinistra – insomma l’angelo custode – dell’ufficio. E da dicembre 2017 c’è Francesca Tamberlani che si occupa dell’ufficio stampa.

Così il catalogo della casa editrice si è ampliato, facendosi apprezzare per l’attenzione e la cura editoriale, e per la scelta di pubblicare storie, prevalentemente di provenienza nord-europea, scritte e illustrate da autori di altissimo profilo.

