Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

I libri di Atlantide

Libri che vanno oltre il tempo e le mode, stampati su carta di pregio in tirature limitate di 999 copie numerate e diffusi esclusivamente nelle nostre librerie fiduciarie e attraverso il nostro sito.

Blu Atlantide

Libri che raccontano ed esplorano idee, possibilità e paesaggi della contemporaneità alla scoperta di nuova bellezza e pensiero per oggi e per domani. Disponibili in tutte le librerie d’Italia, attraverso il nostro sito e negli store online.

Circonvallazione Clodia, 163

00165 Roma

www.edizionidiatlantide.it

Recensioni Atlantide