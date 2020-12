Regali di Natale 2020 – Libri: la nostra selezione

Il testamento dei fiumi di Jesús Moncada è un coloratissimo affresco che vive di personaggi memorabili: Moncada ne sceglie qualcuno in particolare, ma poi apre la prospettiva sull’intero paese. La penna dell’autore è elemento niente affatto secondario, ma anzi potenza generatrice



Leggi la recensione

Il party di Elizabeth Day è un libro da subito coinvolgente e perfettamente inglese: cattivo, spietato, cinico, ironico e disperato. Tutte questi aggettivi insieme, in un cocktail che in molti punti del racconto è davvero avvincente. Sconsigliato a chi non chiacchiera coi mostri



Leggi la recensione

Maschio Adulto Solitario è un libro dal linguaggio duro, che non fa sconti al lettore e gli riversa addosso tutto il peggio che l’umana natura è in grado di offrire. Lo scorrere delle pagine è un’inesorabile, solitaria, caduta nel vuoto, dove non esistono speranza né, tantomeno, redenzione. Un libro perfetto per Natale, insomma



Leggi la recensione

Il prezzo di Dio di Okey Ndibe è un libro intenso, focalizzato su un personaggio animato da una debolezza tanto insidiosa da portarlo alla decisione di trafugare e vendere la statua del dio del suo villaggio. Un viaggio all’interno dell’emarginazione dell’immigrato che fatica, anche se non vogliamo vederlo, ad essere accettato. Ma soprattutto la storia di un uomo irrisolto e incapace di fare i conti con se stesso, con il proprio paese di origine e con quello di approdo



Leggi la recensione