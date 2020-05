Ha ragione la parodia della parodia fatta da Crozza di Feltri_ i terroni sono inferiori

Condividi Facebook

L’autorevolezza ragazzi, bisogna dar credito all’autorevolezza. Quindi sì, ha ragione Vittorio Feltri, la parodia della parodia di se stesso fatta da Crozza.

Vittorio Feltri, da fine intellettuale qual è, ci ha ricordato che quelli del sud sono inferiori. Bisogna ammettere che il prestigioso giornalista ha solo fatto presente quel che già si dovrebbe sapere e, come al solito, è andato a muso duro contro il sistema, con il coraggio che contraddistingue il vero libero pensatore. Un intellettuale che non si china mai di fronte al potere costituito e ragiona al di fuori della massa.

Come quando Giorgia Meloni parla della libertà dei cittadini, con la coerenza di pensiero che le andrebbe riconosciuta. Trattasi di un politico che si è sempre preoccupata dei diritti, della libertà e della costituzione italiana, è innegabile che il suo credo politico si sia sempre preoccupato da queste cose.

Come quando Matteo Salvini parla di immigrazione, mettendo da parte ogni tornaconto personale, ha sempre saputo arrivare al cuore del problema: i negri. Non si è mai fatto distrarre dal buonismo che vuole legare le verità con le manette del perbenismo. Infatti, essendo di quella pasta nordica che si è sempre dimostrata di una finezza drappeggiata di pudore, anche Salvini sa che i terroni sono inferiori, come per esempio i napoletani che devono essere lavati dal Vesuvio, come cantava insieme ai membri del suo circolo culturale.

Come quanto Alessandro Sallusti ci propone le sue profonde e raffinate analisi politiche, scevre da qualsiasi intromissione della ragione, sempre pronto a scudisciare il pensiero che rischia di mandare alla deriva questo Paese che tanto ama e capisce nei suoi più profondi movimenti di pancia.

Insomma, è importante riconoscersi nell’autorevolezza delle persone di spicco che raccontano il nostro punto di vista.

Quindi sì, ha ragione Vittorio Feltri, la parodia della parodia di se stesso fatta da Crozza.

