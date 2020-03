BookPride 2020 posticipato a causa del Coronavirus

La sesta edizione prevista dal 17 al 19 aprile

posticipata a causa del coronavirus



Milano, 6 marzo 2020 – La sesta edizione di BOOK PRIDE, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, inizialmente in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2020, è stata rimandata a causa dell’evolversi della situazione relativa alla diffusione del coronavirus e delle recenti disposizioni ministeriali.



Il nuovo assetto logistico e organizzativo della fiera, il programma costruito fino a oggi – anche grazie al contributo e alla disponibilità di editori, ospiti e autori – e le collaborazioni attivate con importanti partner e media nazionali erano un ottimo punto di partenza per una edizione della fiera che nasceva con le migliori premesse.



La direzione della fiera si è già attivata, in stretto dialogo con le istituzioni milanesi, per ricollocare la manifestazione in altre date, che verranno comunicate nel più breve tempo possibile.





BOOK PRIDE è organizzata da Odei – Osservatorio degli editori indipendenti – in collaborazione con il Comune di Milano.





www.bookpride.net