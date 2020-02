Book Pride 2020, la sesta edizione dal 17 al 19 aprile

La sesta edizione di Book Pride, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente, è in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2020

BOOK PRIDE occuperà per il secondo anno consecutivo gli spazi milanesi della Fabbrica del Vapore, che nel 2019 ha dimostrato profonda sintonia con la manifestazione, integrandosi perfettamente alle esigenze della fiera attraverso spazi più ampi, che hanno consentito un allargamento della sua offerta: spazi che nel 2020 verranno ulteriormente incrementati, mettendo a disposizione degli editori e dei visitatori una maggiore superficie espositiva e un maggior numero di sale di presentazione. Saranno presenti circa 200 editori, fra conferme e nuovi ingressi. Sulla scia del crescente successo della manifestazione anno dopo anno, si conferma alla direzione artistica lo scrittore Giorgio Vasta, affiancato alla direzione generale da Isabella Ferretti.

Il tema: LEGGERE I VENTI

Il tema scelto per il 2020 è Leggere i Venti, che, nelle parole di Giorgio Vasta, “vuol dire leggere il tempo, le generazioni e le rivoluzioni, leggere il clima, l’ambiente, leggere i respiri, i fantasmi, l’aria che tira, e vuol dire leggere che cosa succede quando i venti cadono. Leggere i Venti vuol dire rappresentare, un incontro dopo l’altro, l’euforia dei Venti e la fatica di percorrerli, l’incanto e il disorientamento, e vuol dire inoltrarci in quella babele fertile che è la letteratura immaginata e proposta dalle case editrici indipendenti, vuol dire muoversi tra le lingue e le voci, dare forma e fiducia alle visioni. Vuol dire, soprattutto, creare le condizioni per avvicinarsi a centinaia, anzi a migliaia di libri, e leggerli e leggerli.”

In via di definizione il programma, che si articolerà in diversi percorsi, fra i quali quattro principali: un primo più letterario, Intorno ai Venti, dove alcuni tra i migliori scrittori italiani riprendono in mano e raccontano quei libri che, letti intorno ai vent’anni, sono stati per loro, nel tempo, prospettive attraverso le quali provare a orientarsi nel mondo; un secondo percorso, Rosa dei Venti, che ha come obiettivo la decifrazione del contemporaneo coinvolgendo scrittori, musicisti, giornalisti, scienziati, filosofi nel ruolo di aeromanti capaci di distinguere, nel vortice apparente del presente, la direzione da cui soffia ogni singolo vento, e disegnare la mappa del tempo che sta per iniziare; e ancora due percorsi – Eyes Wide Shut e Il sentimento nuovo – che si concentrano, il primo, sul racconto del climate change a livello nazionale e planetario, il secondo, sul racconto del cambiamento mentre accade.

Fra gli ospiti confermati Carlos Manuel Álvarez, Marco Balzano, Stefano Bartezzaghi, Jonathan Bazzi, Marco Belpoliti, Leonardo Caffo, Milo De Angelis, Paolo Di Paolo, Antonio Franchini, Vera Gheno, Margherita Giacobino, Daniele Giglioli, Irene Graziosi, Helena Janeczek, Markijan Kamyš, Nicola Lagioia, Michele Mari, Beatrice Masini, Michele Masneri, Giordano Meacci, Marco Missiroli, Anna Nadotti, Francesco Pacifico, Frédérik Pajak, Veronica Raimo, Marco Rossari, Vanni Santoni, Antonio Scurati, Eugène Savitzkaya, Judith Schalansky, Domenico Starnone, Andrea Tarabbia, Annamaria Testa, Emanuele Trevi, Elena Varvello, Sandro Veronesi, Sofia Viscardi, Guido Vitiello, Giovanna Vivinetto, Frank Westerman.

Così come in passato, ad affiancare il calendario degli incontri ci saranno BOOK PRIDE OFF, il programma «fuori Fiera» all’interno del quale librerie indipendenti e altri spazi ospiteranno reading, gruppi di lettura e conversazioni con scrittori e editori; BOOK YOUNG, lo spazio dedicato ai piccoli lettori, che acquisisce sempre maggiore importanza; BOOK COMICS, BOOK ART e lo SPAZIO RIVISTE.

Numerose le collaborazioni con importanti realtà del mondo culturale, fra le quali Canale di Venti, Circolo dei Lettori di Torino, Doppiozero, La Balena Bianca, L’anno che verrà, Master Professione Editoria cartacea e digitale e Master BookTelling Comunicare e vendere contenuti editoriali dell’Università Cattolica di Milano, Parole migranti, Premio Italo Calvino, Rivista Studio, Salone Internazionale del Libro di Torino, Scuola del Libro, Scuola Mohole, Strade, e molte altre in corso di attivazione.

BOOK PRIDE a Genova

Prosegue la collaborazione con Palazzo Ducale per BOOK PRIDE a Genova. Dopo l’ultima edizione, che ha registrato un’ottima partecipazione di editori e pubblico, sono già definite le date autunnali dell’edizione 2020, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre.

www.bookpride.net